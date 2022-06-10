Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

Река Миасс в центре Челябинска станет местом притяжения любителей покорять волны – на берегу водоема строят станцию сапбординга.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, спуск к воде обустраивают на участке набережной перед торговым комплексом «Набережный» (рядом с цирком).

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Открытие станции, по предварительной информации, состоится 18-го июня, за объект отвечает управление по физкультуре и спорту Челябинска.

Так что уже совсем скоро любители популярного направления - сапсерфинга смогут заниматься в комфортных условиях в самом центре мегаполиса.