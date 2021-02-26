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Челябинский министр культуры отправился покорять перевал Дятлова на снегоходе

Группа туристов, в число которых вошел и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, на снегоходах отправились покорять вершину Отортен. Именно там должен был завершится поход погибшей тургруппы Игоря Дятлова.

Экспедиция стартовала от реки Северная Тошемка. Туда колонна из девяти высокопроходимых автомобилей «Урал» доставила снегоходы, грузовые сани, провизию и снаряжение. По данным пресс-службы регионального минкульта, после этого тургруппа на снегоходах отправилась на вершину Отортен.

Во время похода проходят и съемки трехсерийного фильма. В кинокартине покажут уральскую природу и возможности Российской армии: снаряжение, экипировку, вооружение, военную технику, в частности новейшие образцы, которые еще только проходят испытание. Домой путешественники должны вернуться второго марта.

Напомним, в конце января этого года министр культуры Бетехтин опубликовал на своей странице в Instagram снимок в экипировке. Глава ведомства поинтересовался у подписчиков, как они использовали уральские морозы, пока у него была тренировка похода на перевал Дятлова.

Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил такое название после гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. На телах обнаружили переломы, ожоги и другие травмы. Над разгадкой тайны смерти тургруппы бьются уже более полувека. Интерес к этому месту возрос после выхода сериала на ТНТ «Перевал Дятлова».

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» опубликовало версии гибели тургруппы опытных путешественников и руководителя отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игоря Ребикова. Подробнее о догадках читайте здесь.