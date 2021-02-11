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Челябинский министр культуры снимется в фильме на перевале Дятлова

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отправится на перевал Дятлова, где примет участие в съемках фильма. Экспедиция продлится восемь дней. За это время участникам предстоит преодолеть 400 километров, сообщила пресс-секретарь регионального минкульта Виктория Олиферчук.

Экспедиция на Северный Урал начнется 18 февраля. В состав группы вошли 16 человек, в том числе священник Игорь Шестаков, фотограф Сергей Коляскин и другие. С гражданскими на перевал Дятлова пойдут и военные.

«Финальной точкой экспедиции станет гора Отортен, которую в свое время пыталась покорить экспедиция Дятлова. 23 февраля участники экспедиции планируют поднять на ее вершине флаг Челябинской области, - рассказала Олиферчук. - Домой путешественники вернутся второго марта».

Во время похода пройдут и съемки трехсерийного фильма. В кинокартине покажут уральскую природу и возможности Российской армии: снаряжение, экипировку, вооружение, военную технику, в частности новейшие образцы, которые еще только проходят испытание.

Инициатором выступил Организационный комитет армейских военно-тактических игр «Заря» при поддержке Русского географического общества и военного ведомства.

Напомним, в конце января этого года министр культуры Бетехтин опубликовал на своей странице в Instagram снимок в экипировке. Глава ведомства поинтересовался у подписчиков, как они использовали уральские морозы, пока у него была тренировка похода на перевал Дятлова.

Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил такое название после гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. На телах обнаружили переломы, ожоги и другие травмы. Над разгадкой тайны смерти тургруппы бьются уже более полувека. Интерес к этому месту возрос после выхода сериала на ТНТ «Перевал Дятлова».

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» опубликовало версии гибели тургруппы опытных путешественников и руководителя отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игоря Ребикова. Подробнее о догадках читайте здесь.