Тайна перевала Дятлова: версии, предположения, догадки

Соавтор книги «Тайна перевала Дятлова» Евгений Сазонов на пресс-конференции в Челябинске, состоявшейся вчера, 26 ноября, на площадке «Комсомольской правды», высказал свои версии гибели тургруппы в 1959 году на Северном Урале. Предположения также озвучили путешественники, которые часто бывают на перевале. Среди озвученных теорий: снежный человек, паническая атака, сход лавины и кислородное голодание.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова совершала поход на лыжах по Северному Уралу. В 1959 году лыжники погибли при странных обстоятельствах. На телах обнаружили переломы, ожоги и другие травмы. Над разгадкой тайны смерти тургруппы бьются уже более полувека. Делается это не только из любопытства, но и для того, чтобы избежать ошибок и, как следствие, смертей в будущем.

На пресс-конференции Евгений Сазонов озвучил, какие версии стоит точно исключить, а какие имеют право на жизнь.

«Все версии в книге рассмотрены и проанализированы, - сказал соавтор книги «Тайны перевала Дятлова». - Это точно не авария ракеты с выбросом ядовитого горючего, не НЛО, не секретные спецоперации государственного уровня, не атомные заряды и не радиация. Это сила природы. Но какая именно сила - вопрос остается. Мы даже рассматривали такую экзотическую версию, как атака снежного человека. Эту версию нельзя отметать, потому что патологоанатом, который с нами ходил, ее не исключает. Многие повреждения могли были нанесены большим сверхсильным существом. Но опять же фактов, позволяющих утверждать, что это сделало неизвестное науке животное, нет».

Путешественник и организатор автомобильных пробегов Евгений Шаталов бывал на перевале Дятлова порядка 20 раз. Он объяснил это тем, что других вариантов пройти через перевал на машинах нет. Никакой мистики и непонятных явлений он не замечал. Только возросла популяция медведей в последние два года.

«Мое мнение - был сход лавины, была паника, были сложные погодные условия, - сказал Шаталов. - Ребята не справились с психологической обстановкой. И температура была крайне низкая. Это привело к гибели».

Руководитель отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игорь Ребиков уверен, что на перевале произошла внештатная ситуация. Он также придерживается версии схода лавины.

«Если говорить с точки зрения физиологии, то при сходе лавины возникают волны ультразвука - звука низких частот. Воздействие на человека такое - это страх, паника, дезориентация. Что и произошло, скорей всего, - предположил Ребиков. - Характер повреждений описывать можно как угодно. Даже эксперт в какой-то степени субъективен. Не думаю, что там был забредший с Аляски гризли. И в экстремальной ситуации человеческая сила как раз-таки становится нечеловеческой. Скорей всего, это естественные повреждения, вызванные панической атакой, полной потерей контроля над ситуацией. Кроме того, Северный Урал – это Приполярный Урал. Там высокие широты и низкие температуры. В таких условиях хуже усваивается кислород, мозг находится в состоянии гипоксии. Все вместе могло стать причиной потери координации, переохлаждения и летального исхода».

Заслуженный путешественник России Сергей Пугачев рассказал, что он с товарищем долго спорил на тему тайны перевала Дятлова. В итоге он пришел к версии, что туристы при установке палатки нарушили целостность склона. Из-за чего там произошел осов (снежный оползень). А потом началась паника, которая и привела к гибели лыжников.

Сазонов отметил, что исследование тел погибших туристов могло бы внести ясность в ситуацию. Но родные лыжников против таких мер.

«Золотарева (участник тургруппы) эксгумировали, но это не дало никакой ясности, потому что одна экспертиза показала, что это другой человек, а вторая показала, что это Золотарев. По большому счету надо эксгумировать останки ребят, полностью проводить всевозможные исследования, тогда может быть что-то будет ясно. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что родственники категорически против».

Соавтор книги «Тайны перевала Дятлова» подытожил, что, скорей всего, причиной гибели стала природа и недостаточно хорошая подготовка тургруппы.