Челябинский общественный транспорт пока работает по обычному графику

Челябинский городской пассажирский транспорт - трамваи, троллейбусы и автобусы - сегодня и завтра, 30-го и 31-го марта, будет перевозить пассажиров по графику рабочего дня.

Как сообщает управление транспорта Челябинска, будет проведен анализ пассажиропотока, после чего, возможно, расписание скорректируют.

В случае изменения режима работы общественного транспорта жителей южноуральской столицы проинформируют дополнительно.

Порядок предоставления льготного проезда в Челябинске не меняется. Социальные карты всех льготных категорий граждан заблокированы не будут, порядок их продления и пополнения также остается прежним.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также для профилактики гриппа и ОРВИ транспортные организации вводят обязательный масочный режим для водителей и кондукторов и приводят обязательную дезинфекция подвижного состава.

Автобусный транспорт независимо от формы собственности обрабатывается два-три раза в день, перед выездом на линию (или после возвращения) и во время обеденных или технических перерывов. Обработка салонов электрического транспорта производится после каждого оборотного рейса.

Также в Челябинске продолжаются регулярные выездные проверки с целью контроля за проведением мероприятий по уборке и дезинфекции общественного транспорта.