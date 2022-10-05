Челябинский педагог признана одним из лучших музыкальных работников страны

Преподаватель детской школы искусств №1 Челябинска Юлия Полуротова признана одной из ста победителей всероссийского конкурса, который проходил в стране среди педагогов дополнительного образования.

Челябинку, как и 99 ее коллег, вошедших в «золотую сотню» 2022-го года, отметили за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Отметим, в конкурсе участвовали работники детских школ искусств, детских музыкальных школ и детских хоровых школ.

«Поздравляем Юлию Валерьевну с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!» - отметили в администрации Челябинска.

В пресс-службе мэрии напомнили, что премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства учреждена этом году указом президента РФ Владимира Путина.