Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

Челябинский повар Владимир Авдейчик оказался в числе участников кастинга в «Битву шефов» Константина Ивлева и Рената Агзамова.

Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них самый яркий талант России. Специальные выпуски проекта, рассказывающего о кулинарном поединке Ивлева и Агзамова, стартуют на телеканале «Пятница!».

Челябинцу, который попытается пройти кастинг, - 33 года, он готовит фуршеты и занимается кейтерингом. На кастинг повар принес французский суп.

Если кулинару из Челябинска удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли повару из Челябинска пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня, восьмого июня, в 19 часов на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».