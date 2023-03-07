Челябинский школьник стал победителем Национальной технологической олимпиады

Одиннадцатиклассник челябинского лицея №142 Арсений Шахматов стал победителем Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект».

Арсений как участник олимпиады ранее уже входил в ТОП-5 лучших конкурсантов страны и ближнего зарубежья, отмечают в пресс-службе администрации Челябинска.

В этом году юному интеллектуалу удалось одержать победу как в индивидуальном, так и командном зачетах, разделив ее с Максимом Герасимовым из города Чебоксары.

В этом году профиль «Искусственный интеллект» стал одним из самых популярных направлений олимпиады: для участия в нем зарегистрировались более восьми тысяч школьников 8-11 классов из России и других стран.

В течение пяти дней команды занимались автоматическим анализом визуальных данных с помощью обработки естественного языка (NLP). В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию.