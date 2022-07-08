Челябинский театр оперы балета обзаведется особенной сценой

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки обзаведется сценой из трехслойного бруса.

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, всего один месяц отведен на то, чтобы уложить новый пол на круге сцены, а также установить пожарный занавес.

Работы ведутся и в зрительской части: здесь обновляют стены и часть потолка, меняют перила, в фойе шлифуют пол и заново окрашивают стены.

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«К репетициям на сцене артисты балета вернутся уже в начале августа, - рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. - А в сентябре обновленный театр откроет свои двери для встречи со зрителями».

Круг сцены должен быть идеально ровным, не допускается отклонение даже на один градус. Специальный брус привезен из Кирова и состоит из трех слоев прочных деревьев. А скрепляются брусья между собой особыми болтами с пружинами, которые создают постоянный эффект напряжения и не дают появляться пустотам между брусьями.

«Любой прогиб отдельной доски либо пустота между ними могут представлять серьезную опасность для артистов, - подчеркнул заместитель директора по эксплуатации театра Сергей Нарудинов. - Пол должен быть неподвижным, ровным и литым, чтобы танец обошелся без травм».

В 2022 году из областного бюджета выделено около 35 миллионов рублей на установку нового пожарного занавеса. Специально разработанная огнеупорная дымонепроницаемая конструкция предназначена для разделения сценической коробки и зрительного зала театра в случае возникновения пожара. При чрезвычайной ситуации стальная конструкция весом в несколько тонн опускается с помощью мотора или под собственной тяжестью и перекрывает портальный проем сцены.