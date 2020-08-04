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Челябинский зоопарк работает над проектом по увеличению своей площади

Общество
Сегодня, 13:33
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Автор: 
Евгения Александрова

Территорию челябинского зоопарка хотят расширить на двадцать гектаров. Пока это только мечты, однако в будущем они вполне могут стать реальностью.

В настоящее время муниципальный зверинец занимает участок в восемь гектаров. Дополнительные площади учреждению культуры Челябинска нужны для создания самого современного дома для птиц и зверей и парка флоры - с природным ландшафтом на естественном грунте, смотровыми площадками и без каких-либо визуальных барьеров.

По словам директора зоопарка Юрия Леончика, животные должны жить в полувольных условиях. Освоение новых гектаров подарило бы представителям фауны возможность почувствовать себя ближе к свободе.

Кроме того, благодаря дополнительным площадям в челябинском зоопарке могли бы поселиться животные, которым не страшен холод, - «уральцы» и «сибиряки».

В реальности расширить зоопарк совсем не просто. Он находится в реликтовом бору, которому ни в коем случае нельзя навредить. Кроме того, на реализацию проекта нужны немалые денежные средства. Конкретную сумму называть пока рано - необходимо провести расчеты.

На данный момент уже имеется эскиз планируемого расширения. Однако реальная работа над проектом остановлена, и одной из причин этого является угроза распространения коронавируса: главным сегодня является забота о сотрудниках и обитателях зоопарка.

Однако коллектив челябинского муниципального зверинца продолжает обдумывать проект. И в 2021-м году, вероятно, вернется к этой теме, представит свои разработки на обсуждение широкой общественности.

Культорганизатор зоопарка Любовь Кадомцева уверена, что развитие учреждения дало бы толчок развитию туризма - желающих посетить современную территорию, где птицам и зверям живется хорошо и вольготно, безусловно, нашлось бы немало.

СПРАВКА

Официально челябинский зоопарк существует с 13-го сентября 1996-го года. В 1992-м году два частных предпринимателя завезли в Челябинск 16 диких животных, в том числе львов, медведей, волков, косуль, зубра, лошадь, лис. Они хотели создать частный зоопарк. Из-за финансовых трудностей идея не была реализована - животные остались без необходимого ухода и питания, в маленьких цирковых клетках.

Тогда инициативная группа жителей южноуральской столицы под руководством Галины Тютиной, впоследствии ставшей первым директором зоопарка, занялась спасением брошенных животных.

В 1994-м году на базе этой коллекции было создано ТОО «Челябинский зоопарк», которому выделили землю под строительство. В 1996-м городская администрация с согласия учредителей данного товарищества с ограниченной ответственностью приняла решение о реорганизации ТОО в муниципальное учреждение культуры «Зоопарк». Земля и животные были переданы муниципалитету.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Челябинский зоопарк
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