Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за собрание в лесу. Центральный районный суд признал её виновной в организации несанкционированного митинга по ч. 2 ст. 20.2 КоаП РФ. Речь идёт о проведении восьмого июня 2022 года собрания жителей ЖК «Ньютон», несогласных с вырубкой зелёных насаждений под строительство катка УралГУФК. Об этом представительница движения рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» после окончания судебного заседания. Вину в организации незаконного митинга активистка не признала. По её мнению, прошедшее собрание сложно назвать митингом, поскольку люди фактически выбежали на звуки падающих деревьев.

«Как мы поняли, основной зацепкой для возбуждения административного дела в отношении меня стал плакат «Котовой позор». Этот плакат есть в материалах дела - на видеосъёмке, где я стою с ним в руках. Скажу историю этого плаката. Я его сохраню, наверное, как реликвию. Этот плакат мы закрепили с жителями на свежесваленное дерево, которое упало на наших глазах под натиском бульдозера. Мои слова были: «Вот это работа нашего мэра». По обжалованию пока ничего не могу сказать, пообщаемся с адвокатом, решим, что делать дальше», - рассказала Алёна Кожева.

Представитель движения за сохранение леса на Тополинке добавила, что митинг жители «Ньютона» хотели провести 13 июня на предусмотренной для этого площадке у Ледовой арены «Трактор», однако мэрия Челябинска его не согласовала, сославшись на антиковидные ограничения. Отказ в проведении санкционированного митинга защитники леса намерены оспаривать в суде.

«Администрацию города не смутило, что ограничения на проведение мероприятий, связанные с короновирусом, были сняты в марте этого года распоряжением губернатора Алексея Текслера. И были какие-то странные обоснования со ссылкой на Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и Закон о режиме чрезвычайной ситуации [ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - прим. ред.] Было странно, потому что карантинных мер в городе не вводили, режима ЧС в Челябинске тоже нет. Отказ я получила третьего числа, когда было открытие «Весны студенческой», а в субботу, на следующий день, состоялся фестиваль мороженого. Но, видимо, участники мирного митинга очень рисковали подхватить COVID-19, администрация заботится о нас особенно. Мы видим, что сейчас нарушаются конституционные права людей на свободу выражения мнений. Это же прецедент. И если потребуется, мы дойдём до Конституционного суда», - добавила Кожева.

Напомним, что сегодня, десятого июня, активисты убрали палатку с территории, где проводится вырубка леса. Начальник УМВД г. Челябинска Сергей Миронов заверил жителей, что снос деревьев приостановят до 14 июня. За это время проверку должна провести прокуратура. Судебное заседание по делу о стройке катка УралГУФК состоится 16 июля в Советском районном суде.