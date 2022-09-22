Чем больше ингредиентов, тем привлекательнее и дешевле! «Ростелеком» предлагает новый тариф «Технология выгоды»

Компания «Ростелеком» разработала новый тариф «Технология выгоды». Здесь все, как в приготовлении пиццы, чем больше ингредиентов добавить, тем интереснее получится блюдо. Также и в новом тарифе: чем больше опций выбрать, тем меньше ежемесячная плата.

В предложение «Технология выгоды» входит высокоскоростной домашний интернет на скорости 250 Мбит/с*, интерактивное телевидение, мобильный интернет (50 Гб на максимальной скорости), 1 200 минут для звонков и 500 СМС.

Наталья Фролова, домохозяйка: «У меня трое детей и я привыкла внимательно считать расходы семьи. Именно поэтому я выбрала новый тариф от “Ростелекома”. В одном пакете я получаю сотовую связь, 25 000 интересных фильмов в видеосервисе Wink, качественный и быстрый домашний интернет. А плачу за это в несколько раз меньше, чем было ранее. Это, конечно, очень удобно и главное выгодно».

Для тех, кто уже подписан на Wink, при подключении тарифа «Технология выгоды» не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. В предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне.

Приятным бонусом к пакету является и опция «Облако Mail.ru». Это персональное и защищенное облачное хранилище для размещения и хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами. Сервис откроет такие возможности как автозагрузка фото и видео с телефона, хранение файлов из почты, создание папок для совместной загрузки и другие.

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «В этом году команда “Ростелекома” проложила в области более 360 километров линий связи, чтобы обеспечить жителей качественным интернетом, телевидением и телефонией. Нашими оптическими сетями охвачено уже свыше 85 % домохозяйств на Южном Урале. Благодаря этому клиенты могут получить весь спектр телеком-услуг от одного провайдера, что гарантирует выгодную стоимость и оперативную техническую поддержку».

Полная информация о тарифе «Технология выгоды» и действующих акциях доступна здесь.