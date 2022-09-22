22.09.2022
ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса
21.09.2022
Преподаватели и студенты ЮУГМУ укрепили здоровье коллективной ходьбой по Челябинскому бору
21.09.2022
В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов
21.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2022
Глава Ростуризма: На текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось
21.09.2022
В Челябинск приезжает роскошная коллекция золота и бриллиантов
Чем больше ингредиентов, тем привлекательнее и дешевле! «Ростелеком» предлагает новый тариф «Технология выгоды»
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022