ЧЭМК превратит пустырь у бассейна «Электрометаллург» в центр притяжения челябинцев

Челябинский электрометаллургический комбинат взял на себя социальную ответственность за обустройство набережной на реке Миасс в южноуральской столице.

Как сообщили на предприятии, готовится проект капитального обновления территории от бассейна «Электрометаллург» до Ленинградского моста. Поставлена задача превратить заброшенный сегодня и заросший лесом огромный прибрежный пустырь в центр притяжения горожан, получив совершенно новые объекты инфраструктуры.

В советское время на этом участке находились хоккейная площадка и стадион с трибунами, качественным футбольным полем, на котором зимой заливали лёд и проводили тренировки по хоккею с мячом. Однако в 90-е года ХХ века территория у реки была заброшена, функционировали только объекты по улице Российской: сквер имени Гусарова, дворец спорта, плавательный бассейн.

По словам генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского, сегодня во дворце спорта ЧЭМК завершен большой ремонт, весь комплекс ориентирован на бесплатные занятия спортом для детей.

«Серьезное обновление ждёт и водно-спортивный комплекс, который должен обрести своё былое историческое название – «Электрометаллург». Но главное, мы приняли решение капитально обустроить территорию, непосредственно прилегающую к реке Миасс», - подчеркнул Павел Ходоровский.

По заказу ЧЭМК сегодня проводится конкурс среди архитекторов на лучший проект развития этих площадок, креативные идеи преображения набережной готовят специалисты из Челябинска и Екатеринбурга. Предложены, например, идеи большой детской площадки и велпешеходного моста через Миасс, чтобы воспользоваться аттракционами могли бы дети и родители из густонаселенного микрорайона на западном берегу Миасса.

Важно, что прежде чем начать работы, запланированы встречи с местными жителями - на ЧЭМК решено посоветоваться с челябинцами: пусть сами люди расскажут о том, чтобы они хотели бы видеть на месте речного пустыря.

«Скажу откровенно, что мы в мэрии очень рады, всецело приветствуем такое начинание ЧЭМК и готовы оказать электрометаллургическому комбинату нужную от муниципальных органов власти помощь. Я уже побывал на комбинате, представил руководству предприятия общегородской проект развития прибрежной территории Миасса в черте города. Мы договорились согласовывать наши планы, чтобы не нарушать единую концепцию», - отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Как заявили на предприятии, ЧЭМК взялся за набережную всерьез и не так уж надолго – работы по обновлению берега реки возле бассейна «Элетрометаллург» рассчитаны на пять лет.