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Заступилась прокуратура

Чиновники Брединского района оставили детей-сирот без квартир

Общество
Сегодня, 16:39
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Прокуратура Брединского района (Челябинская область) потребовала от администрации принять меры к обеспечению жильем детей-сирот. В очереди стоит почти сто человек, а чиновники приобрели только три квартиры.

Прокуратурой проанализирована эффективность работы районной администрации по освоению бюджетных средств на приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

«В ходе проверки установлено, что в Брединском районе в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18-летия, которых чиновники обязаны обеспечить жильем по договору специализированного найма, включены 99 человек», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

При этом администрацией Брединского муниципального района приобретено всего три квартиры, что является недостаточным для соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На начало сентября текущего года исполнение расходных обязательств бюджета на эти цели составило только восемь процентов, что является крайне низким показателем с учетом числа нуждающихся в жилье сирот.

В связи с вышеуказанными нарушениями районный прокурор внес главе администрации Брединского муниципального района представление об устранении нарушений закона.

 

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