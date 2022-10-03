Чиновники Челябинска занялись плохо читаемыми адресными табличками

В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Чиновники провели инвентаризацию и все эти таблички вскоре должны будут распрощаться со своими «растрепанным видом».

Не разобрать номер дома или название улицы – плохо читаемые таблички на домах есть практически в каждом районе Челябинска. О том, что «адресники» в областном центре будут сделаны в едином стиле чиновники говорили еще в прошлом году. И вот инвентаризация закончена.

«Работа проделана, я обращаюсь к управлению архитектуры, к главам районов, управляющим компаниям, чтобы там, где нет адресных табличек, они были сделаны, а те, которые находятся в ветхом виде, заменены», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, еще в 2019 году комитет градостроительства и архитектуры города Челябинска заявил о том, что разработает типовые макеты адресных табличек. Такую инициативу поддержали жители, приняв участие в опросе на портале электронных голосований «Активный житель74».

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в опросе по внешнему виду элементов городской навигации приняли участие более 2000 человек. При этом 1829 человек (89,22%) считают нужным приведение адресных табличек к единому виду.