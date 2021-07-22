Челябинск и его «милые» изъяны

Дыры в асфальте, открытые колодцы, исписанные стены зданий, нечитаемые адресные таблички на домах, облупленные фасады, сомнительного вида урны (или их отсутствие, в том числе рядом с новыми скамейками, установленными в ходе благоустройства) – все это наш дорогой и любимый Челябинск (в котором, к счастью, и прекрасных мест немало).

На Карла Маркса замечен покосившийся адресный указатель, на Пушкина – сильно облезлый – сразу и не поймешь: Пушкина ли это или Ушкина.

А неподалеку – очередная вмятина в асфальте.

Во дворе дома №51 по улице Пермской после благоустройства и установки новых скамеек забыли поставить урну (старая исчезла, новая не появилась – мусор бросать некуда, поэтому рядом на земле уже вовсю копятся сигаретные окурки – так и до пивных банок недалеко).

На проспекте Ленина долгое время никто не восстанавливал (снимки сделаны в конце июня) поврежденное – вероятно, в результате ДТП – ограждение на тротуаре. В самом центре города.

А на улице Артиллерийской, напротив дома №104, колодец – «на пьедестале». Местные жители попросили главу города Наталью Котову решить проблему с данной пешеходной зоной, которую они называют «не тротуар, а полоса препятствий». Челябинцы пожаловали мэру в группе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте, сопроводив пост красноречивыми снимками.

А вот в Советском районе Челябинска прогресс.

Вместо мрачных мусорных мешков черного цвета, уныло колыхающихся на ветру, местами куда более радостно и заметно зазеленели их более яркие и жизнерадостные собратья-«наноурны» (в народе получившие и другое, весьма непристойное, но по-челябински яркое и креативное название).