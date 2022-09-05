05.09.2022
В Челябинске установили 70 остановочных павильонов
05.09.2022
Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года
05.09.2022
Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года
02.09.2022
Велопарад повлияет на движение автобусов на северо-западе Челябинска
25.08.2022
На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому
23.08.2022
Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумина
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022