Число единиц общественного транспорта в Челябинске выросло с началом учебного года

Число единиц общественного транспорта на городских маршрутах Челябинска увеличилось с началом нового учебного года.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, пятого сентября, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Выпуск автобусов на линию на прошлой неделе был увеличен на три с половиной процента (составил 227 единиц в день), трамваев – на 4,3 процента (152 единицы). Количество вышедших на маршруты троллейбусов выросло до 103 единиц в день», - доложил Андрей Ксензов.

Отметим, количество единиц общественного транспорта, выводящихся на линию, было увеличено в соответствии с поручением главы Челябинска Натальи Котовой - по причине роста пассажиропотока.

При этом, как заметила мэр, от горожан продолжают поступать сигналы по поводу отклонений в работе транспорта от расписания, а также жалобы на отстутствие валидаторов - при том, что их установка была обещана.