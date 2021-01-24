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Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 43 тысячи

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 293 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее было выявлено 293 случая).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, с начала пандемии в области зарегистрировано в общей сложности 43 тысяча 327 случаев коронавирусной инфекции.

В воскресенье в ТРК 11 муниципалитетов продолжится бесплатное тестирование на ковид. Кроме того, челябинцы смогут сдать тест (мазок) на COVID-19 сегодня с 9 до 14 часов в горбольнице №1 (Воровского, 16, кабинет 103). При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Накануне выписано 392 пациента с ковидом (днем ранее выздоровели 402 человека). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 29 тысяч 435 жителей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Смертность от ковида пока остается на прежнем уровне. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее - 15). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 595 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 716 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 879 человека – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 24 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 165 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 280).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.