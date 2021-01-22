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В выходные южноуральцы смогут вновь бесплатно обследоваться на ковид

В предстоящие выходные, 16 и 17 января, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в 11 муниципальных образованиях: Аше, Златоусте, Карталах, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Челябинске и Южноуральске.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней после сдачи теста в поликлиниках по месту жительства.

Жители Челябинска смогут также сдать тест (мазок) на COVID-19 в горбольнице №1. Тестирование проводится в воскресенье, 24 января, с 9 до 14 часов по адресу: Воровского, 16, кабинет 103.

Адреса пунктов тестирования в ТРК:

В субботу, 23 января, обследование можно будет пройти в 11 муниципалитетах:

Челябинск:

- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.

- ТК «Космос» с 14 до 17 часов.

- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.

- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.

- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.

- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.

Магнитогорск:

- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.

- ТК «Гостинный двор» с 10 до 12 часов.

- ТК «Радуга вкуса» с 10 до 12 часов.

Аша:

ТК «ДНС» с 11 до 14 часов.

Златоуст:

ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.

Карталы:

ТК «Светофор» с 11 до 13 часов.

Копейск:

ТК «Слава» с 10 до 13 часов.

Кыштым:

ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Пласт:

ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 12 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

В воскресенье, 24 января, тест на коронавирус можно сдать в девяти муниципальных образованиях.

Челябинск:

- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.

- ТК «Космос» с 14 до 17 часов.

- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.

- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.

- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.

- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.

Златоуст:

ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.

Карталы:

ТК «Доброцен»с 11 до 13 часов.

Копейск:

ТК «Слава» с 10 до 13 часов.

Кыштым:

ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Пласт:

ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 12 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.