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Число заболевших коронавирусом в России превысило 441 тысячу, в УрФО – 17 тысяч

Общество
Сегодня, 15:18
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтвержден 8 тысяч 831 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 38,2% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц чуть больше - 8 тысяч 666 выздоровевших. Умерло 169 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на четвертое июня в мире подтверждено 6 миллионов 516 тысяч 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,89%), летальных исходов - 387 тысяч 800 (прирост за сутки 1,45%).

В Российской Федерации зарегистрировано 441 тысяча 108 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2%), в том числе в Москве – 189 тысяч 214 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 17 тысяч 478 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 6679 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 3469 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2847, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2479, в Тюменской области – 1749, в Курганской области –255.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 204 тысячи 623 человека (плюс 8666), в Москве – 94 тысячи 715 человек (плюс 3061). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 5384 человека (за сутки – 169). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2749, Московской области – 534, в Республике Дагестан – 287, в Санкт-Петербурге – 264, в Нижегородской области – 122, в Республике Ингушетия – 52, в Республике Северная Осетия – 57, в Ставропольском крае – 53, в Красноярском крае - 46, в Тульской области – 44, в Ростовской области – 43, Смоленской области – 41, в Краснодарском крае - 40. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 121 случай смерти от коронавируса: в Челябинской области – 49 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 23), в Свердловской области – 35, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области – восемь, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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