Число заболевших школьников в Челябинской области растет

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть случаев заболевания школьников коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, всего за сутки в области подтверждено 78 новых инфицированных ковидом. Число заболевших школьников за субботу в два раза превысило аналогичный показатель предшествовавших суток. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше.

По состоянию на 13 сентября по предписанию Роспотребнадзора по-прежнему остается закрытым четыре класса в школах области в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся. Напомним, теперь в регионе принято решение не закрывать классы на карантин в случае выявление единичных случаев ковида.

Начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева рассказала, в области с возобновлением учебного процесса отмечается прирост заболеваемости ОРВИ. Уровень заболевших среди детей 7-14 лет за неделю вырос на 71%.

Пока ситуация оценивается как неэпидемическая. По результатам лабораторных исследований на сегодняшний день в циркулирующих возбудителях не наблюдается вирусов гриппа, есть вирус парагриппа, риновирус, метапневмовирус и коронавирус Covid-19.

«Родителям надо четко усвоить: если ребенок заболел, не надо отправлять его в образовательное учреждение. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять», - предупредили южноуральских родителей.