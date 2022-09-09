Что такое современная русская поп-музыка?

Ответить на этот вопрос сложно даже самим экспертам. А все по той простой причине, что под указанным понятием спрятана масса различных стилей, которые имеют кардинальные отличия. Сегодня отмечается тенденция размытия границ разных жанров - коллективы и сольные исполнители не боятся экспериментов, а благодаря Всемирной паутине и соцсетям плоды их работы становятся известны на всех континентах. В целом, русские песни, принадлежащие к названному выше стилю, отличаются такими моментами как:

ориентир - массовый пользователь;

опора на ритм при непосредственном исполнении и вокальные данные;

акцент на зрительное представление треков;

сюжет песен основан на эмоциональных переживаниях автора.

Предпочтения аудитории с течением времени меняются, что находит отражение на всей этой индустрии в целом. Благо, сегодня не составит сложностей скачать музыку, к которой человек испытывает интерес в конкретный момент.

О наиболее востребованных жанрах русской поп-музыки

Hip-House - это микс хауса и хип-хопа. Было сформировано около двадцати лет тому в Штатах, но популярным стало в 2000-х. В нашей стране к представителям этого жанра, совмещающего в себе танцевальные мелодии и речитатив, следует отнести Элджея, Matrang и Лок Дога. Поп-рок - равно как и названное выше явление, это сформировалось в результате взаимодействия разных направлений. Обычные треки имеют обычную структуру, ряд идущих друг за другом фрагментов, поэтому запомнить песню труда не составит, особенно если скачать песню определенного исполнителя. От рока здесь энергичные тепмы с выраженными гитарными партиями. Популярными исполнителями можно назвать Земфиру, Зверей, Найка Борзова и других. Гиперпоп - максимум простые композиции, перегруженные басы, колоритные эффекты и звучание, замаскированное до неузнаваемости. K-pop, J-pop - родом из азиатских стран, однако нашли своих фанатов по всему миру. Имеют ряд общих черт, но в K-pop больше прослеживается влияние музыки Запада.

Следует отметить, что на сегодняшний день поп-индустрия активно развивается и совершенствуется. Многие жанры снова вызывают неподдельный интерес аудитории, некоторые только начинают формироваться под влиянием разных направлений. Следовательно, в ближайшем будущем нас ожидает еще больше оригинальных экспериментов в этой области и появление талантливых исполнителей.