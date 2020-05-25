Цифровой двойник поможет челябинским властям разобраться с ларьками

В Челябинске создали цифрового двойника нестационарных торговых объектов.

По словам заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, это поможет властям оперативно управлять обстановкой в мегаполисе.

"Цифровой двойник содержит информацию практически обо всех объектах, которые фактически имеются в городе сегодня", - доложил Олег Извеков на аппаратном совещании в челябинской мэрии в понедельник, 25-го мая.

Следующий шаг, по его словам, - создание в Челябинске цифрового двойника парковок и полная оцифровка всего процесса уборки города.

"Здесь проводим большую работу с Максимом Куляшовым (замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту - прим.) и Александром Астаховым (замглавы по городскому хозяйству - прим.). В течение двух месяцев, думаю, успешно реализуем проект и сможем мобильно управлять всеми процессами, не выходя из своих гаджетов", - сообщил Олег Извеков.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям провести полный анализ ситуации с ларьками в каждом районе областного центра, приведя в качестве положительного примера перекресток улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, где побывала на прошлой неделе, по достоинству оценив преображенное пространство.

Напомним, на том участке убрали неприглядного вида ларьки, уложили газон и высадили деревья. Челябинцы, познакомившись в социальных сетях с постом Натальи Петровны о счастливом уголке северо-запада, простившемся с малопривлекательными киосками, забросали ее обращениями с просьбой убрать ларьки и там, где живут они (жалобы поступали от жителей разных районов города). Активно писали горожане главе южноуральской столицы и в Инстаграм, и в ВКонтакте.

Сегодня все обращения находятся в работе - ими по поручению Натальи Котовой занимается начальник управления по информационной политике администрации города Владимир Сафонов. Сегодня ему в помощь мэр Челябинска дала Олега Извекова и своего заместителя по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую. Они займутся "кризисными" точками.

"С учетом того, как мы с вами сделали Чичерина-Комсомольский проспект на северо-западе, я думаю, нужно будет работать по всем районам города - главы меня сейчас слышат. Необходим полный анализ ситуации по всем нестационарным торговым объектам в каждом районе Челябинска. Ваша задача - провести эту работу до конца месяца. В каждом районе подключайте управление торговли, комитет по управлению имуществом. Мы должны четко понимать, кто остается на своем месте, а кто уходит на компенсационные места. Если каких-то торговых объектов нет в схеме, они установлены незаконно и жители настаивают, чтобы этих некапитальных объектов не было, нам нужно обязательно прислушаться к мнению людей, предложить варианты либо, если будут не согласны, подумать, каким образом и в какие сроки через городскую среду мы сможем демонтировать эти объекты", - сказала Наталья Котова.

Она подчеркнула, что на каждое обращение, поступившее от жителей, уже в июне будет дан ответ. Горожане обязательно узнают, что станет с тем или иным ларьком: останется ли он на привычном месте, будет ли перенесен на другое или же демонтирован навсегда. Крепким помощником чиновникам в этом вопросе должен стать цифровой двойник.