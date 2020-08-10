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Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области

Общество
Сегодня, 15:22
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Автор: 
Инна Шемаева

Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в министерстве экологии, сотрудникам удалось оперативно организовать работу удаленно из дома. На рабочих местах работают лишь по несколько человек из каждого отдела.

А тем временем река Миасс продолжает зарастать

«Все коллеги, которые находятся на лечении, - в стабильном состоянии. Сам сдал вчера кровь и сделал снимок легких, инфекции коронавируса там не обнаружилось, поэтому предписано лечиться дома. Врачи говорят, что такие анализы означают, что заражение еще не попало сильно в организм и произошло в последние дни», - сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Для оперативной работы в регионе организованы телефоны «горячих» линий. По вопросам атмосферного воздуха можно звонить по номеру 8-906-890-96-70. По вопросам охоты по номеру 263-06-30, а по вопросам обращения с ТКО вам ответят по телефону 8-951-437-82-37.

Напомним, вчера стало известно, что заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова обнаружен Covid-19. Также вирус был выявлен еще у 17 его коллег. Один из заболевших находится в реанимации.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
Виталий Безруков
Челябинск
министерство экологии Челябинской области
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