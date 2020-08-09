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У заместителя министра экологии Челябинской области обнаружен Covid-19

Общество
Сегодня, 20:01
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Автор: 
Инна Шемаева

У заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова выявлена  коронавирусная инфекция. Covid-19 также диагностирован еще у 17 его коллег. Один из заболевших находится в реанимации.

Об этом Виталий Безруков написал на своей страницы в социальной сети. Он сообщил, что у большинства сотрудников самочувствие хорошее и симптомов практически нет.

«Есть коллеги, у которых ситуации намного хуже, им желаю скорейшего выздоровления. У меня первичный анализ показал положительный результат, анализ на наличие в крови показал отрицательный результат. Жду предписания Роспотребнадзора и назначения лечения. Ухожу с семьей на самоизоляцию. Работу продолжу на дому и буду сообщать о здоровье своих коллег и как проходит мое лечение», - написал Виталий Безруков.

Он также добавил, что всего в министерстве зафиксировано 18 случаев заболевания «ковидом». Коронавирус выявлен у двух заместителей министра. Один из заболевших находится в реанимации. Два человека на лечении в больнице. Трое переносят Covid-19 в легкой форме. У 12 человек заболевание проходит в бессимптомно.

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 96). Четыре человека скончалось.

Напомним, в Челябинской области число жертв Covid-19 достигло уже 274 человек. До 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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