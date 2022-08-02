ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»

Частное учреждение благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального обслуживания населения» вошел в число победителей первого этапа конкурса «Ближний круг».

Центр социального обслуживания населения БФ «Металлург» (основной благотворитель ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») признан лучшим с практикой «Помогаем снова жить: Второе дыхание» и теперь получит средства на профилактику профессионального выгорания и поддержку сотрудников, ухаживающих за пожилыми и инвалидами. В числе направлений программы – йога, посещения театра и занятия по нейрографике.

Конкурс «Ближний круг» — инициатива Фонда Тимченко, направленная на поддержку общественной заботы об уязвимых людях. Среди победителей конкурса – некоммерческие организации, инициативные группы, бюджетные учреждения и территориальные общественные самоуправления из восьми федеральных округов Российской Федерации.

В общей сложности на конкурс было подано 246 заявок. Конкурс проводился по восьми направлениям.

Частное учреждение фонда «Центр социального обслуживания населения», являющееся социально ориентированной некоммерческой организацией, было создано в марте 2017 года, а с июня того же года входит в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области.

Сегодня учреждение является единственной социально- ориентированной некоммерческой организацией среди участников пилотного проекта по внедрению в Челябинской области системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами.

Жители города, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, получают на дому услуги по уборке квартиры, покупке продуктов, приготовлению пищи, помощи в кормлении, в выполнении гигиенических процедур, оплате жилищно-коммунальных услуг и др. В 2021 году социальные услуги получили 528 человек, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».