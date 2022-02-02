Делай вместе: челябинский общественник возьмется за дворовые пространства озерского поселка

Челябинский активист Константин Лопин возьмется за преображение дворов озерского поселка Метлино – эксперт Общественной палаты региона выиграл грант губернатора в размере 206-ти тысяч рублей.

Проект Константина называется «Делай вместе». Общая сумма расходов на реализацию идеи благоустройства дворовых пространств Метлино, где в прошлом году челябинец реализовывал другой свой проект «Активные соседи», – 408 тысяч (грант главы региона плюс софинансирование в размере 202-х тысяч рублей).

О своей новой задумке, которая будет реализовываться в период с февраля по сентябрь текущего года включительно, Константин Лопин рассказал на странице в ВКонтакте: «Никто из вас не будет отрицать, что городская среда требует значительной доработки. Непосредственно это касается и дворовых территорий. Мне не нужно вам напоминать, как выглядят некоторые дворы. И в наших силах сделать их комфортней и уютней.

В рамках проекта «Делай Вместе» к благоустройству дворовых территорий будет привлечена молодежь, что очень важно на мой взгляд, ведь это поможет сформировать чувство сопричастности и ответственности.

В формате мастерской тактического урбанизма участники проекта будут создавать элементы благоустройства, получать новые полезные навыки и общаться между собой.

Я очень надеюсь и верю в то, что такие, на первый взгляд, небольшие проекты поспособствуют не только созданию более комфортных условий для жизни, но и сплотят местных жителей».

Челябинский общественник пообещал регулярно рассказывать обо всем, что будет происходить стараниями его команды в Метлино.

По словам Константина Лопина, в его проекте ожидается участие 370-ти представителей молодежи и жителей данного населенного пункта, что составляет десять процентов от всего населения Метлино, где проживают три тысячи 694 человека.

В описании проекта «Делай вместе» уточняется, что реализован он будет в трех крупных дворах поселка. Проект предусматривает их уборку, организацию мастерской урбанизма, участники которой будут своими руками создавать скамьи из подготовленных металлоконструкций и дерева, окрашивать их, проводить озеленять и благоустраивать дворовые территории, а также общаться между собой, устанавливать добрососедские отношения.

Интересно, что «Делай вместе» - не единственный проект, который будет реализован в 2022м-м году в озерском поселке.

Проект «Медиацентр Метлино» челябинской региональной общественной организации «Молодежный центр» выиграл президентский грант в размере 497-ми тысяч рублей. Еще 734 тысячи – софинансирование. Таким образом, на реализацию идеи создания в небольшом населенном пункте площадки для коммуникаций, саморазвития и продвижения идей подростков, молодежи и пенсионеров в сфере медиа и журналистики предстоит потратить с февраля по июль текущего года включительно один миллион 231 тысяча рублей.

Участники проекта получат возможность принять участие в бесплатных занятиях и мастер-классах профессиональных журналистов. В медиацентре будут проводиться открытые лекториумы и практические занятия по созданию молодежной газеты и аккаунтов в социальных сетях, производству информационного контента, продвижению в сети, брендингу, графическому дизайну, фотографии, съемке и монтажу видеорепортажей, верстке и иллюстрации. Молодежь будут учить написанию статей и пресс-релизов, взаимодействию со средствами массовой информации.

«Спикерами проекта выступят эксперты в области практической журналистики: представители СМИ, профессиональные видеографы, фотографы, также участники пройдут курс журналистики от «T&L Школа театра, рекламы и кино». Проект поможет каждому участнику научиться выражать свои мысли и социализироваться, приобрести ценные знания и навыки», - рассказали в «Молодежном центре».

Самой приятной частью проекта будет публикация статей его участников в официальном интернет-сообществе «Говорит Метлино», на страничке партнеров проекта - газеты «Вестник Маяка» (ФГУП ПО «Маяк»), официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Третий проект, который будет воплощен в жизнь в поселке Метлино в текущем году, - этно-фестиваль Newfest Zaman, на проведение которого АНО «Центр Культуры «Пространство» получило грант президента РФ.

«От всей души благодарю всех, кто помогал, вдохновлял, создавал наши проекты. Ребята, вы лучшие, вы помогаете нам развивать наше Метлино, придавая новый импульс для более насыщенной, яркой жизни наших жителей. Прошу откликаться всех, кто хотел бы помогать нам в реализации того или иного проекта. Нам важны и необходимы ваши участие и заинтересованность», - отметила депутат собрания депутатов Озерского городского округа Ольга Хакимова.