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В три населенных пункта Челябинской области придут «Активные соседи»

В Челябинской области будут процветать «Активные соседи» - так называется проект эксперта Общественной палаты региона Константина Лопина, признанный одним из 80-ти победителей конкурса на гранты губернатора среди физических лиц.

Проект будет реализовываться в городе Еманжелинске, поселке Красногорский Еманжелинского района и поселке Метлино Озерского городского округа. Его цель - вовлечь пожилых людей, проживающих в данных населенных пунктах, в занятия оздоровительной физической культурой по месту жительства.

«Пожилые люди смогут не только бесплатно получить комплекты оборудования для скандинавской ходьбы, но и пройти соответствующее обучение. Участниками проекта станут активные пенсионеры, не имеющие возможности заниматься в спортивных учреждениях из-за их отдаленности объектов либо не имеющие средств на покупку инвентаря», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Константин Лопин.

Интересно, что проект «Активные соседи» создавался с учетом обеспечения безопасности пожилых людей. Так, предусмотрено приобретение для них налобных фонарей - многие места прогулок плохо освещены в темное время суток.

По словам Константина Лопина, в 2019-м году эксперты и члены Общественной палаты Челябинской области проанализировали состояние сферы физической культуры и спорта и спортивной инфраструктуры в десяти муниципальных образованиях региона, выявив характерные для многих населенных пунктов проблемы.

Оказалось, что не во всех городских округах и муниципальных районах региона имеются специализированные секции (кружки) для занятий оздоровительной физической культурой пожилых людей и что информационно-пропагандная работа ведется в населенных пунктах Южного Урала недостаточно эффективно.

Размер гранта, который выиграли «Активные соседи» Константина Лопина, составляет 170 тысяч 518 рублей. Cофинансирование - 113 тысяч 248 рублей. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию проекта - 283 тысячи 766 рублей.

Проект будет реализовываться в трех населенных пунктах Южного Урала с первого марта по 30-е сентября текущего года.

На реализацию всех социальных инициатив жителей Челябинской области, чьи проекты были признаны победителями конкурса на гранты главы региона, выделят свыше 14-ти миллионов рублей (максимальная сумма гранта предусмотрена условиями конкурса в размере 260-ти тысяч рублей).