Депутат ЗСО Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет после тяжелой болезни.

Эту информацию подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» осведомленные источники в региональном парламенте.

По данным источника, Андрей Самсонов умер за границей, где находился на лечении. О дате смерти и дате прощания пока точно не известно.

Самсонов Андрей Александрович родился 17 апреля 1960 года в селе Рогозиха Павловского района Алтайского края в семье служащих. Отец, Самсонов Александр Григорьевич, агроном. Мама Нина Никитична была инженером лесного хозяйства.

В 1977 году окончил Кулуевскую среднюю школу Аргаяшского района Челябинской области.

С 1977 по 1980 года служил в рядах Советской Армии в составе войск ПВО на территории Германии. После демобилизации из армии поступил на исторический факультет Челябинского государственного университета, который успешно окончил в 1985 году. Сразу после окончания вуза начал свою трудовую деятельность в должности ассистента кафедры истории и политэкономики Троицкой ветеринарной академии, затем работал старшим преподавателем до 1992 года.

В 1990 году был переведён на должность старшего преподавателя этой же кафедры. Без отрыва от преподавательской деятельности учился в аспирантуре Института истории СССР при Академии наук СССР в Москве.

В 1990 году ушел в бизнес, занял пост коммерческого директора производственного предприятия «Трикон». В 1994 году переведен в АОЗТ «Компьютер – ЛТД» на должность генерального директора, где и работал до настоящего времени.

Избирался депутатов Законодательного собрания Челябинской области пятого и шестого созывов.

С детства увлекался хоккеем, любил читать (особенно историческую литературу), проводить свободное время в кругу своих родных и друзей, отдыхать на природе и путешествовать.