Депутаты гордумы назначили дату публичных слушаний по стратегии развития Челябинска

Депутаты городской думы сегодня, 25 мая, назначили дату проведения публичных слушаний по стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года.

Общественные обсуждения всеобъемлющего документа, определяющего основные направления развития города и объединяющего челябинское сообщество для воплощения в жизнь общих для всех задач, назначены на 15 июня.

«Подразумевается, что органы власти, представители бизнеса, ученые, члены общественных организации, молодежь, активные граждане и СМИ используют свои ресурсы для достижения общих целей», - сообщили в пресс-службе думы Челябинска, отметив, что в стратегии объективно сформулированы основные приоритеты, по которым должен формироваться облик столицы Южного Урала: инвестиционный климат и развитие бизнеса, ЖКХ и энергетика, городской транспорт, экология, архитектура и градостроительство, образование, здравоохранение, культура, туризм, развитие человеческого капитала и цифровизация городского хозяйства по методологии «Умного города».

В настоящий момент проект стратегии-2035 размещен на сайте администрации города и в государственной автоматизированной системе «Управление», где принимаются замечания и предложения от всех заинтересованных лиц и сообществ.

Депутаты городской думы Челябинска сегодня не только назначили дату публичных слушаний, но и определили состав оргкомитета. После общественных обсуждений проект Стратегии будет рассмотрен на думском заседании в конце июня.

Кроме того, во вторник, 25 мая, депутаты утвердили исполнение бюджета города за 2019 и 2020 годы. Отчет об использовании бюджетных средств прошел через все постоянные думские комиссии, где депутаты смогли обсудить эффективность его исполнения и задать свои вопросы председателю Комитета финансов Челябинска Ирине Кузнецовой.

Отчеты об исполнении бюджета города прошли все необходимые процедуры, в том числе были обсуждены на публичных слушаниях 11 мая, на которых присутствовало 136 участников, а также велась прямая трансляция на телеканале youtube. Положительную оценку отчету дали эксперты, специалисты, представители общественных организаций, экономисты.

По итогам обсуждения оргкомитет публичных слушаний рекомендовал челябинской городской думе утвердить отчеты. Сегодня депутаты проголосовали за утверждение документов большинством голосов.