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Депутаты поддержали расширение перечня социальных услуг для пожилых южноуральцев

Общество
Сегодня, 15:48
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области расширят перечень услуг по организации социального обслуживания пожилых граждан.

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Законопроект рассмотрели сегодня, 22 октября, депутаты комитета Законодательного собрания области по социальной политике.

Законопроект разработан в целях внедрения в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Эта прогрессивная задача является частью регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Законопроект предусматривает корректировку, детализацию и дополнение перечня социальных услуг, которые будут предоставляться пожилым гражданам и инвалидам в рамках системы долговременного ухода. Это позволит обеспечить сбалансированное индивидуальное обслуживание, исходя из индивидуальных потребностей, и наиболее полно компенсировать дефицит потери дефицит самообслуживания», – прокомментировал законопроект председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Услуги предоставляются на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также родственного ухода.

Комитет Законодательного Собрания по социальной политике поддержал изменения и рекомендовал к принятию в первом чтении на заседании Законодательного Собрания, которое намечено на 29 октября.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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