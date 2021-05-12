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11.05.2021

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12.05.2021

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
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12.05.2021

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День Победы
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Общество
12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти

Нынешний День Победы ознаменовался в Челябинске акцией «Вечер со свечами», организованной у Стены памяти при содействии компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», десятки тысяч южноуральцев пришли девятого мая с зажженными свечами к Стене памяти, чтобы под аккомпанемент пронзительного спектакля-реквиема, собранного из реальных историй Героев Великой Отечественной войны, запечатленных на пожелтевших снимках, почтить память своих родных. Уникальная фотогалерея в 2021 году собрала на бульваре Славы в Челябинске более 150 тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Портреты разместили на 342 стендах, суммарной протяженностью почти в два километра. Каждый день рядом с фотографиями звучали рассказы от первого лица о судьбах героев войны, записанные нынешними горожанами. Всего в «саундтрек» мемориала вошли более 500 историй.

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, Стена памяти — это особенный социальный проект, возможность внести свою лепту в увековечивание памяти о людях, благодаря которым удалось победить фашизм. В первый год реализации проекта удалось собрать почти 50 тысяч оригинальных фотографий героев, сейчас их количество превышает 160 тысяч. «Интерсвязь» стала первой компанией на постсоветском пространстве, которой удалось собрать такой уникальный архив фотодокументов. Ныне живущим крайне важно сохранить истории конкретных людей и большую историю Второй мировой войны.

Официальный сайт проекта стенапамяти.рф продолжает свою работу и выполняет важную истерическую миссию. Сюда можно присылать не просто фото, а прикреплять к ним истории в текстовом и аудиоформате, дополнять страничку своего героя артефактами, включая снимки писем и наград. Шанс дать своему герою возможность заговорить и рассказать во всеуслышание свою историю о вкладе в победу есть у каждого жителя Челябинской области. Для этого достаточно следовать простой инструкции на портале проекта.

День Победы
Челябинск
Интерсвязь
Великая Отечественная война
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2021

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

В Челябинской области в национальном парке «Зюраткуль» нашли скелетированные останки человека, со
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.05.2021

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
В Челябинск вернулись тюльпаны. Прекрасные, благородные цветы высажены в скверах на Тернопольской
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11.05.2021

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске девятого мая на площади Революции состоялось торжественное построение челябинского г
Общество

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09.05.2021
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E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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12.05.2021 12:09

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12.05.2021 12:01

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12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2021 11:19

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12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
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11.05.2021 15:57

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11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
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Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
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11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:12

РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:09

В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:07

В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:52

Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:48

В центре Челябинска сгорел заброшенный дом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:36

В Челябинской области огонь уничтожил пять гектаров леса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 00:38

Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:51

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 22:37

В Челябинск доставлена православная святыня

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 15:33

В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 14:37

Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 13:20

Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:25

В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 12:02

В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2021 11:22

В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 23:41

В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:52

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 22:33

В Челябинск 10 мая доставят православную святыню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 20:47

Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:53

В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:22

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:05

Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 21:49

В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:06

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:02

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:48

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:27

В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:18

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:21

В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:03

В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:26

Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:18

В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:49

Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:44

Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:27

70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:05

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:27

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:22

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:50

Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:21

Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:58

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 18:25

В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:54

Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:11

Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:49

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:37

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:26

Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:46

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:01

В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:46

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:34

Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:25

Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:19

Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:08

Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:04

Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:59

Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:18

В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 23:38

В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:54

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:37

Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:46

Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:26

Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:24

В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:08

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:51

Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:24

Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:55

В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:47

Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:28

Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:15

В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 13:03

В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:42

В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:32

В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:23

Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли