Нынешний День Победы ознаменовался в Челябинске акцией «Вечер со свечами», организованной у Стены памяти при содействии компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», десятки тысяч южноуральцев пришли девятого мая с зажженными свечами к Стене памяти, чтобы под аккомпанемент пронзительного спектакля-реквиема, собранного из реальных историй Героев Великой Отечественной войны, запечатленных на пожелтевших снимках, почтить память своих родных. Уникальная фотогалерея в 2021 году собрала на бульваре Славы в Челябинске более 150 тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Портреты разместили на 342 стендах, суммарной протяженностью почти в два километра. Каждый день рядом с фотографиями звучали рассказы от первого лица о судьбах героев войны, записанные нынешними горожанами. Всего в «саундтрек» мемориала вошли более 500 историй.

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, Стена памяти — это особенный социальный проект, возможность внести свою лепту в увековечивание памяти о людях, благодаря которым удалось победить фашизм. В первый год реализации проекта удалось собрать почти 50 тысяч оригинальных фотографий героев, сейчас их количество превышает 160 тысяч. «Интерсвязь» стала первой компанией на постсоветском пространстве, которой удалось собрать такой уникальный архив фотодокументов. Ныне живущим крайне важно сохранить истории конкретных людей и большую историю Второй мировой войны.

Официальный сайт проекта стенапамяти.рф продолжает свою работу и выполняет важную истерическую миссию. Сюда можно присылать не просто фото, а прикреплять к ним истории в текстовом и аудиоформате, дополнять страничку своего героя артефактами, включая снимки писем и наград. Шанс дать своему герою возможность заговорить и рассказать во всеуслышание свою историю о вкладе в победу есть у каждого жителя Челябинской области. Для этого достаточно следовать простой инструкции на портале проекта.