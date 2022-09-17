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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Луганской республиканской клинической больнице успешно ставят на ноги раненых бойцов. Наш собст
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В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом
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Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию
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Дети из Донбасса отдохнут на миасском горнолыжном курорте

Специальный день здоровья будет организован на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 17 сентября.

Напомним, в Челябинской области, в рамках оздоровительной программы для детей из Донецкой народной республики, инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, отдыхают дети из Волноваха и Ясинового. 

Челябинская область организовала отдых и оздоровление для 800 детей. Сейчас в Миассе, в санатории «Синегорье» находится 79 детей из них. 

Автономная некоммерческая организация «Забота», занимающаяся помощью детям из сел и деревень Миасского городского округа, в рамках оздоровительной компании для детей из Донбасса, 17 сентября организует выезд на горнолыжный курорт «Солнечная долина».

«Дети должны отдохнуть и развеяться, положительные эмоции им необходимы, вот и организуем такой своего рода "День Здоровья". В рамках выездной экскурсии дети поднимутся на вершину горы на кресельном подъёмнике, посетят трассы веревочного парка и посетят хаски-центр», рассказала Анастасия Борисова, руководитель АНО «Забота». 

«Это история, которая всех объединила: мы готовы проводить такие оздоровительные компании и зимой – поставим всех на лыжи и сноуборд. У нас уже ежегодно реализуется "Урок здоровья для сельских школьников", расширим данное направление и для детей из Донбасса. Важно поддерживать это направление, инициированное губернатором Алексеем Текслером, это наше общее дело», добавил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».

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16.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
16.09.2022

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.09.2022 17:00

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!

16.09.2022 16:54

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16.09.2022 16:20

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16.09.2022 15:51

Челябинск и его оранжевая «эволюция»

16.09.2022 15:50

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