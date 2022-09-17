Дети из Донбасса отдохнут на миасском горнолыжном курорте

Специальный день здоровья будет организован на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 17 сентября.

Напомним, в Челябинской области, в рамках оздоровительной программы для детей из Донецкой народной республики, инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, отдыхают дети из Волноваха и Ясинового.

Челябинская область организовала отдых и оздоровление для 800 детей. Сейчас в Миассе, в санатории «Синегорье» находится 79 детей из них.

Автономная некоммерческая организация «Забота», занимающаяся помощью детям из сел и деревень Миасского городского округа, в рамках оздоровительной компании для детей из Донбасса, 17 сентября организует выезд на горнолыжный курорт «Солнечная долина».

«Дети должны отдохнуть и развеяться, положительные эмоции им необходимы, вот и организуем такой своего рода "День Здоровья". В рамках выездной экскурсии дети поднимутся на вершину горы на кресельном подъёмнике, посетят трассы веревочного парка и посетят хаски-центр», рассказала Анастасия Борисова, руководитель АНО «Забота».