Дети из ЛНР принимали гостей в оздоровительном лагере «Еланчик»

Заканчивается отдых детей из ЛНР в детском оздоровительном лагере «Еланчик» (Челябинская область). Одну смену здесь, в одной из лучших здравниц региона, провела большая группа детей из Стаханова и Алчевска.

Отдыхали они с пользой, стали участниками большого количества познавательных мероприятий, общались с ровесниками из Челябинской области.

Мастер-класс для подростков провел доцент ЮУрГУ Александр Исмагилов "Давление на дне океана", заодно эта встреча стала знакомством с одним вузов Южного Урала. «Надеемся, что ребята тоже полюбят гидравлику так, как ее любим мы, и станут инженерами», - подытожил общение Александр Исмагилов.

Тему вузов и перспективу учиться на Южном Урале обсудили луганские школьники и с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером сегодня, девятого ноября. Под конец смены он приехал пообщаться с гостями региона.

Дети рассказали главе региона, что впервые в жизни встали на лыжи и слепили снеговиков. Младшие школьники поделились знаниями о метеорите и впечатлениями от посещения Челябинского трубопрокатного завода.

«Не первый раз общаюсь с детьми из освобожденных территорий. И мне всегда нравится их позитивный настрой и целеустремленность. У них большие планы на жизнь, пусть они обязательно сбудутся. В России для этого есть все возможности», - поделился впечатлениями от встречи Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, при поддержке правительства Челябинской области всего около 1000 ребят из ДНР и ЛНР оздоровятся в 2022 году по разным программам в детских лагерях на территориях Краснодарского края, Крыма и Южного Урала. Нынешняя смена — это совместная инициатива правительства региона с Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, благотворительным фондом «ЗОВ» и Полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.