Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел

Школьники Миасского городского округа подарили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру синий блокнот, чтобы он туда записывал положительные дела (в отличие от «красного блокнота», куда губернатор заносит замечания и поручения главам после рабочих поездок по муниципалитетам).

Напомним, 16 декабря Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Миассе и посетил новый образовательный центр, распахнувший свои двери для учеников первого сентября 2022 года. Он работает в одну смену по принципу «школа полного дня», где в настоящее время учатся 769 ребят. Обучение проходит в первую смену, а во второй половине дня ребята занимаются в кружках, спортивных секциях, дополнительными и факультативными уроками. Есть в центре и дошкольное отделение (восемь групп, которые посещают дети от года до семи лет).

Алексей Текслер побеседовал с ребятами. «Отличные условия для учебы, развития, спортивных занятий. В Миассе замечательные дети», - поделился впечатлениями глава региона после поездки на своих страницах в соцсетях.

«Ребята, в свою очередь, подарили губернатору синий блокнот для записей положительных дел, в отличии от знакомого "красного" блокнота», - рассказал глава Миасского городского округа Григорий Тонких на своей официальной странице ВКонтакте.

Напомним, Алексей Текслер, назначенный врио губернатора в марте 2019 года, стал активно ездить по городам и районам, чтобы получше узнать ситуацию в территориях. В этот же период он завел красный блокнот, ставший впоследствии знаменитым, куда делал важные пометки по вопросам, которые, по его мнению, требуют дополнительной проработки и анализа. В этот блокнот попадали и проблемы, которые жители озвучивали главе региона лично или в соцсетях (для этих целей были заведены официальные страницы).

Кроме того, на своих первых больших пресс-конференциях Алексей Текслер записывал в свой «красный блокнот» и озвученные журналистами проблемы, чтобы чуть позднее разобраться более досконально в этих вопросах и принять необходимые решения.

Желанием получить объективную картину объяснялись и неожиданные изменения планов практически каждой публичной поездки губернатора, которые в народе стали называть «развороты Текслера».

После посещения муниципалитета губернатор вручал главе «синюю папку», где собирались жалобы жителей, озвученные в социальных сетях или на неожиданных встречах. Правда, губернатор никогда не рассказывал, контролировал ли он исполнение попавших в эту папку вопросов и поручений.

Чуть позднее в соцсетях появились группы под названием «Красный блокнот», куда до сих пор пишут южноуральцы в надежде, что их услышат, помогут и всё исправят. Некоторые министерства и местные администрации отвечают на поставленные вопросы. Но никто не озвучивает статистику, сколько проблем было решено таким способом.