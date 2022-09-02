В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе

В Челябинской области в День знаний, первого сентября 2022 года, распахнули свои двери для учеников две новые школы – в Кунашаке и Верхнеуральске, а также образовательный центр в Миассе.

Решение об открытии двух школ в этих муниципалитетах было принято губернатором Алексеем Текслером три года назад (в 2019 году).

Сегодня глава региона побывал на праздничном мероприятии по поводу открытия кунашакской школы, его первый заместитель Ирина Гехт – в Миассе на открытии нового центра, вице-губернатор Сергей Сушков - в новой верхнеуральской школе.

«Открыли новую долгожданную школу в Кунашаке! Дети счастливы, родители благодарят», - поделился радостной новостью Алексей Текслер на своей официальной странице в соцсетях.

Строительство школы в Кунашаке началось в апреле 2020 года и шло по графику. Образовательное учреждение возвели по государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» в рамках нацпроекта «Образование». На сегодня школа получила все необходимые разрешительные документы на открытие и распахнула двери для учеников.

В новой школе Кунашака будут обучаться более 700 детей с пятого по 11 класс в одну смену. Для ребят здесь созданы все условия для достижения высоких результатов в учебе и спорте.

В школе оборудованы интерактивные классы, два лингафонных кабинета, лаборатории по физике, химии и биологии, два спортивных зала, современный стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием, библиотека с местами для коворкинга, медицинский блок, актовый зал.

Особое внимание уделено ученикам с ограниченными возможностями здоровья — для них создана безбарьерная среда.

Образовательный центр в Миассе рассчитан он на 800 мест (640 мест для школьников и 160 - для дошкольников). Образовательное учреждение будет работать в одну смену по принципу «школа полного дня» с выходными в субботу и воскресенье. Кроме основных уроков, ребята смогут заниматься здесь в спортивных секциях и кружках по техническому направлению. В школе имеются площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, гимнастикой. Для учащихся начальной школы открыты группы продленного дня.

В детском саду, входящем в состав центра, группы оснащены современным оборудованием, имеются гимнастический и музыкальный залы, а также предусмотрена двухгодичная программа подготовки к школе.

На строительство школы в Верхнеуральске была затрачено порядка 800 миллионов рублей. По проекту школа № 2 рассчитана 500 мест. Сейчас укомплектовано 20 классов (по два класса учащихся с первого по девятый класс и по одному классу – с 10-го по 11-й классы). Учреждение оснащено новым современным оборудованием.

В школе есть хореографический и тренажерный залы, учебные кабинеты с техникой последнего поколения, форум-зоны, спортивные площадки, сенсорные комнаты, зимний сад и многое другое.

В здании предусмотрен пищеблок, соответствующий самым современным требованиям, и столовая на 280 посадочных мест. Это позволит обеспечить школьников горячим, качественным двухразовым питанием.

В новой школе отведены помещения и под группу продленного дня (раньше такой возможности не было), есть библиотека с читальным залом, оборудованным техникой. Из областного бюджета школе дополнительно выделен один миллион рублей на приобретение учебников.

В новую школу планируется осуществлять подвоз учеников от старого здания на автобусах. Министерство образования для этого выделило дополнительный автобус на 32 места.

Заканчиваются работы в Тугайкульской школе в Копейске. До конца этого года завершится строительство школы в микрорайоне «Твоя привилегия» Сосновского района, Пласте и селе А́йлино Саткинского района.

«В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время», - рассказал Алексей Текслер. Высокая потребность в школах отмечается в новых микрорайонах Челябинска и в Магнитогорске.

Также обновляются мастерские, в том числе для особенных детей. Открываются детские технопарки – «Кванториумы», центры цифрового образования «IT-куб». За три последних года открыты 44 «Точки роста», в последующие два года будут созданы еще 80 таких центров естественнонаучного и гуманитарного профилей, в основном, в сельских школах и малых городах.