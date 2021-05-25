Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят

В Челябинске прошел показ мод, в котором приняли участие дети с ДЦП, расстройством аутистического спектра, нарушениями слуха и генетическими нарушениями. Организаторы поставили перед собой две задачи: помочь особенным ребятам чувствовать себя увереннее в социуме и заявить обществу, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это тоже дети. Об этом сообщили в пресс-службе общественной палаты Челябинской области.

«Очень важно, что именно здесь и сейчас мода диктует толерантность к особым детям и семьям, стирая границы и мифы. Важно, чтобы современный ребенок, не важно, особый он или нет, уделял внимание сначала красоте своего образа, а следом и красоте своей души и поступков», - пояснила председатель регионального отделения ВОРДИ (всероссийская организация родителей детей-инвалидов) Наталья Кутепова.

10-летняя Ольга Кожемяко болеет ДЦП. Она занимается конным спортом, горными лыжами, катается на роликах. Мечтает научиться танцевать.

«Оля переживала, что не получится, но все вышло просто замечательно! После показа в глазах ребёнка счастье, а в моих - слезы радости! Даже не верилось, что когда-то ребёнок с ДЦП сможет пройти по настоящему подиуму!», - сказала мама девочки.

Идея организовать показ мод с участием особенных детей появилась два года назад. Тогда идейный вдохновитель Лилия Дроздова во время соревнований ребенка по танцам увидела команды танцоров детей с ОВЗ.

«Подумала - так замечательно, что они тоже себя могут реализовать в творчестве, и так горда была за таких деток и их родителей», - пояснила Лилия Дроздова.

В показе мод приняли участие более 100 детей. 13 из них – дети с ОВЗ. Ребята готовились на протяжении месяца.

«Дети - огромные молодцы, не растерялись, чувствовали себя на сцене хорошо. Планируем и дальше продолжать работу в этом направлении!», - прокомментировала один из организаторов мероприятия, руководитель АНО Реабилитационного центра зоотерапии «Лапа Надежды» Александра Сытина.