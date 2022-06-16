Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня. Все стобалльники являются выпускниками физико-математического лицея №31.

Результаты единого государственного экзамена по данному предмету стали известны сегодня, 16-го июня.

Как напомнили в пресс-службе администрации Челябинска, вчера, 15-го июня, выпускники 11-х классов получили результаты по русскому языку. Семь выпускников пяти учебных заведений (гимназия №1, лицей №11, лицей №35 – два человека, гимназия №80 – два человека, школа №98) набрали сто баллов.

С результатами ЕГЭ участники экзаменов могут ознакомиться в своих образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора.

Кроме того, с этого года результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.

В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Апелляции принимаются с 9.00 до 17.00 часов 20 и 21 июня 2022 года (по русскому языку), 21 и 22 июня 2022 года (по профильной математике) в электронном виде посредством специализированного сервиса.