16.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
16.06.2022
Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма
16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
15.06.2022
В Челябинской области выпускник удален с ЕГЭ по биологии
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
05.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022