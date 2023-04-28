30.04.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 24.04.2023 по 30.04.2023)
30.04.2023
Челябинская область проведет фотофлешмоб «Мой труд! Мой май!»
29.04.2023
ГИБДД приглашает челябинцев к участию в ралли «Победа-2023»
29.04.2023
В страшной аварии под Златоустом погибла девушка-подросток и пострадали четыре человека
29.04.2023
Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин
29.04.2023
Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби
Диктант Победы: специалисты ГРЦ Макеева проверили историческую грамотность
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
13.04.2023
В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
27.03.2023
ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023