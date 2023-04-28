Диктант Победы: специалисты ГРЦ Макеева проверили историческую грамотность

Специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) проверили свою историческую грамотность, приняв участие в состоявшемся накануне, 27 апреля, международном Диктанте Победы.

Проверить себя на знание истории решили 20 специалистов Государственного ракетного центра. Участников Диктанта Победы поприветствовала заместитель генерального директора по персоналу - начальник кадровой службы Ирина Готман, которая поблагодарила их за активность и выразила надежду, что эта просветительская акция станет хорошим стимулом к более подробному изучению истории нашей страны.

По решению руководства предприятия все участники акции получили в подарок пригласительные билеты в кинозал Дворца культуры и творчества «Прометей» на премьеру художественного фильма «Вызов».

Как напомнили в пресс-службе ГРЦ Макеева, целью патриотической акции является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.

Акция проводилась в пятый раз более чем на 20 тысячах площадок, в том числе в Государственном ракетном центре.