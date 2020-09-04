Для гостей нацпарка «Зигальга» строят переправу через реку Юрюзань

В поселке Тюлюк Катав-Ивановского района (Челябинская область) ведется активное строительство переправы через реку Юрюзань, по которой можно будет беспрепятственно попадать на территорию национального парка «Зигальга».

Как сообщает телеграм-канал нацпарка, длина моста превысит 80 метров, настил сооружения будут удерживать две опорные металлические башни на противоположных берегах реки и несколько стальных тросов.

Сегодня этот проект - приоритетный в развитии инфраструктуры национального парка «Зигальга». Завершить его планируется уже к началу следующей недели.

Раньше, чтобы попасть на территорию нацпарка, людям приходилось перебираться через реку вброд.