04.08.2022
Поправки в закон усилят роль государства в культурной политике
04.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5 августа
04.08.2022
Челябинец, который постоянно затапливал офис сотовой компании, не пускал в свою квартиру коммунальщиков
04.08.2022
К поиску пропавшего пенсионера в Сосновском районе подключили беспилотники
04.08.2022
Минобр: медики исключают, что причиной массового отравление детей в «Еланчике» стала вирусная инфекция
04.08.2022
Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию
Для пенсионеров: в Магнитогорске реализуют проект«Сохрани своё здоровье»
04.08.2022
Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы
04.08.2022
Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию
03.08.2022
ММК автоматизирует систему контроля внутренних грузоперевозок
02.08.2022
ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022