Для пенсионеров: в Магнитогорске реализуют проект«Сохрани своё здоровье»

Центр медико-социальной защиты Благотворительного фонда «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «ММК») принял первый заезд, в который вошли 12 пенсионеров Магнитогорска (Челябинская область). Таким образом Центр начал реализацию субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области с программой оздоровления пенсионеров с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила газета «Магнитогорский металл».

Помимо оздоровления, целевая группа пенсионеров была проконсультирована врачом-кардиологом Е. Козиной.

Кроме того, состоялась лекция врача-терапевта Н. Васильевой «Гипертоническая болезнь: факторы риска, профилактика». Выступление вызвало интерес пациентов, доктор ответила на все вопросы пенсионеров.

Проект «Сохрани свое здоровье» будет реализовываться в течение пяти месяцев с июля по ноябрь 2022 года. Сумма субсидии составляет 430 000 рублей. За это время оздоровление пройдут 60 пенсионеров. Для участников проекта докторами центра будут проводиться занятия в Народном Университете Здоровья третьего возраста.