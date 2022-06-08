Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

С сегодняшнего дня, восьмого июня, при пересечении границы России с Республикой Казахстан не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции и результаты ПЦР-теста.

Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

«С восьмого июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении правительства РК.

Соответствующее решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Кроме того, снят запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан в семи регионах республики.

Напомним, ограничения на пересечение российско-казахстанской границы были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года. С 11 апреля 2022 года Казахстан снял ограничения, но продолжали действовать требования о предъявлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.