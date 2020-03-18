В Челябинской области введены ограничения на пересечение границы с Казахстаном

В Челябинской области введены ограничения на пересечение российско-казахстанской границы иностранными гражданами. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

С сегодняшнего дня, 18-го марта, до 00 часов 00 минут 1 мая въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию через пункты пропуска на государственной границе и места ее пересечения будет запрещен.

Исключение будет сделано для узкого круга лиц, в числе которых дипломаты и члены их семей; водители рейсовых автобусов и грузовых автомобилей,

международные перевозки; экипажи воздушных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

члены официальных делегаций; лица, имеющие дипломатические, служебные визы; лица, следующих через границу в связи со смертью на территории РФ близкого родственника - при подтверждении факта смерти и родства; лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (имеющие вид на жительство); лица, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области отмечают, что пропуск жителей приграничных территорий

Казахстана и России в местах пересечения границы, определенных соглашением между правительством двух государств, осуществляться не будет.

«Лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, необходимо быть готовым к проведению необходимых профилактических мероприятий», - сообщили в региональном погрануправлении.