Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей

Доходы губернатора Челябинской области Алексея Текслера за 2021 год выросли на один с лишним миллион рублей по сравнению с 2020 годом, у его супруги Ирины доход подрос в 47 раз.

Согласно декларации о доходах, размещенной на сайте главы региона, в прошлом году Алексей Текслер заработал 13 миллионов 536,364 тысячи рублей, в 2020 году – 12 миллионов 502,873 тысячи рублей.

Ирина Текслер в 2021 году задекларировала доход в размере 10 тысяч 342,75 рубля, в 2020 году – лишь 219 рублей.

В совместной собственности у супругов квартира на Кипре площадью 114 квадратных метров.

Алексей Текслер также единолично владеет квартирой площадью 145,5 квадратных метра, половиной квартиры 67,2 квадратных метра в России и двумя машиноместами.

У Ирины Текслер в индивидуальной собственности земельный участок площадью 1214 квадратных метра, жилой дом в 330,4 квадратных метра, квартиры площадью 63,7 и 43,6 квадратных метра, два автомобиля (Land Rover Range Rover и Honda FR-V) и машиноместо.

В пользовании у четы Текслеров и их сына Михаила квартира 170,2 квадратных метра и жилой дом 626 квадратных метров. У отца и сына также в пользовании жилой дом 330,4 квадратных метра.