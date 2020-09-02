Дом в Чебаркуле продолжает разрушаться, обмудсмен пожалуется в прокуратуру

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко продолжает заниматься судьбой дома по улице Электростальской, 7 в Чебаркуле, который, по ее словам, разрушается на глазах.

"Снова я возвращаюсь к ситуации с аварийным жильем по коллективному обращению жителей дома", - рассказала омбудсмен сегодня, второго сентября, в своем сообществе в ВКонтакте.

Юлия Сударенко напомнила, что в конце июля состоялось межведомственное совещание с должностными лицами из профильных ведомств, к компетенции которых относится решение проблемы жилого дома, находящегося в технически неисправном состоянии.

По результатам совещания на имя главы Чебаркульского района обмудсмен направила ряд рекомендаций. Она посоветовала руководителю территории произвести расчет стоимости ремонта дома в рамках подготовки к зимнему периоду и обратиться к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой о финансовой поддержке (дотации) муниципального образования через управляющую компанию.

Также Юлия Сударенко рекомендовала ответственным лицам провести работу с обслуживающей организацией, которая обязана выполнять работы по управлению домом на должном уровне; инициировать работу по переносу капитального ремонта других жилых домов Чебаркуля на более поздний период, а дом №7 по улице Электростальской отремонтировать раньше, чем запланировано.

Рекомендовала омбудсмен и провести разъяснительную работу с жильцами дома о возможности предоставления им иного, временного жилья на условиях социального или коммерческого найма - с целью избежания потенциально возможной трагической ситуации. Кроме того, Юлия Сударенко советовала разработать местный акт о выделении дополнительного финансирования на неотложный капитальный ремонт.

"31-го августа от администрации Чебаркульского городского округа поступил ответ. По факту ничего сделано не было. Сообщается, что утвержден порядок предоставления субсидии и составлена сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту. И это всё. Ответ не содержит совершенно никакой информации о конкретных мероприятиях и сроках их реализации. А люди ждут действий, люди рассчитывают на помощь. Вчера из СМИ узнала, что в доме ночью обрушилась стена. До каких пор это будет продолжаться? Пока не случится трагедия?", - отмечает Юлия Сударенко.

Омбудсмен заявила, что немедленно обратится в прокуратуру с просьбой провести повторную проверку, а также вновь потребует у главы Чебаркульского района принять неотложные меры, направленные на защиту прав жителей многострадального дома и обеспечение сохранности их жизни и здоровья.

Напомним, со слов заявителей, в доме на Электростальской, где живут в том числе несовершеннолетние дети, не работает канализация, обрушаются стены, межэтажные лестницы.

По мнению Юлии Сударенко, ситуация, когда люди вынуждены жить там, где жить невозможно, является крайне серьезной и требует оперативного реагирования, реальных, незамедлительных действий, а не отписок чиновников.