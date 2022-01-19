Дома-интернаты переведут на закрытый режим из-за распространения омикрон-штамма

Дома-интернаты в России переведут на закрытый режим работы из-за распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением ковида на территории России.

«В связи с высокой контагиозностью «Омикрона» мы, и в плане это предусмотрено, вынуждены вернуться в период подъёма заболеваемости к переводу домов-интернатов в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала», - сообщила зампредседателя правительства.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, все дома-интернаты Челябинской области переводят на закрытый режим работы. В больницах продолжает действовать карантин.

В регионах оперативные штабы будут организовывать горячие линии помощи на дому с участием волонтеров, включая доставку продуктов и лекарств.

«С участием волонтёров, штабов мы вместе в регионах организуем горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов, лекарственных препаратов, работу кол-центров, а также помощь первичному звену здравоохранения», - сказала вице-премьер и попросила руководителей регионов оказать всяческое содействие региональным штабам «Мы вместе».

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения штамма «Омикрон». «Новый штамм вируса – «Омикрон» – стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью», - подчеркнул премьер.

Михаил Мишустин обратил внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. «Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», – подчеркнул премьер.

Региональным властям рекомендовано эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, а также активно привлекать студентов, волонтеров для взаимодействия с людьми старшего возраста.

«В Челябинской области разработан план мероприятий по противодействию новому штамму коронавируса, - сообщают в пресс-служба правительства региона. - Им предусмотрено усиление работы амбулаторно-поликлинических служб, расширение охвата ПЦР-тестированием, создание необходимого запаса лекарственных препаратов, усиление работы «горячих линий» и другие мероприятия».