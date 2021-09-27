Дома в историческом квартале Магнитогорска ждут капитального ремонта

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области получил проектную документацию на проведение капитального ремонта зданий по улице Маяковского, 44 и Чайковского, 39 в Магнитогорске.

Данные дома являются частью квартала застройки соцгорода, ограниченного улицами Маяковского - Кирова - Чайковского - проспекта Пушкина, который составляет неделимый ансамбль с сохранившейся исторической застройкой города металлургов начала 1930-х годов.

«Это первый капитальный квартал города и ценная градостроительная единица застройки левого берега Магнитогорска», - отмечают в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, добавляя, что соцгород является жилой застройкой, нуждающейся в капитальном ремонте, который можно проводить лишь после предоставления и согласования проектов в комитете.

Заказчиком проектов капитального ремонта двух вышеназванных домов, входящих в «Квартал №1 соцгорода», выступает региональный оператор. Проектная документация госкомитетом охраны ОКН уже получена, как было сказано выше, но, помимо прочего, для объекта федерального значения требуется еще и экспертиза, проект должен также пройти согласование в министерстве культуры РФ.

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В госкомитете напомнили, что в качестве объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место «Квартал №1 соцгорода» в городе Магнитогорске» было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 2020-м году.

«К нам поступила государственная историко-культурная экспертиза, которая рекомендовала включить выявленный объект культурного наследия, обладающий признаками исторической и архитектурной ценности, в Единый государственный реестр», - писал госкомитет охраны ОКН Челябинской области в прошлом году.

Тогда же сообщалось, что региональный оператор начинает капитальный ремонт домов с ремонта кровли. Увы, но в начале октября ушедшего года крыша первого дома Магнитогорска по адресу: улица Пионерская, 27, находящегося в данном квартале, загорелась. К счастью, дом пострадал не сильно, внимание при ремонте было решено в первую очередь уделить ему.

Тогда же, в прошлом году, в госкомитете заявили, что администрация Магнитогорска планирует благоустройство дворов и общественных пространств в данном квартале и что совместными усилиями Челябинская область получит достойный объект культурного наследия федерального значения.

СПРАВКА

По данным прошлого года, в государственном реестре находилось 310 объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Челябинской области. Это памятники архитектуры и градостроительства (десять), памятники археологии (291), памятники истории и монументального искусства (девять).