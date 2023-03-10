10.03.2023
Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе
10.03.2023
Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной
10.03.2023
Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
09.03.2023
На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной
30.12.2022
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
21.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
10.06.2022
Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023