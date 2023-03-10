Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной

Дорожная ситуация на юге Челябинской области – в Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском районах – остается сложной.

Как сообщает утром десятого марта министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, в этих районах дуют сильные ветра и бушуют низовые метели.

Для обеспечения проезда транспорта в южных районах вчера днем, девятого марта, работали 189 единиц техники, ночью - 70 единиц.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, сегодня и завтра, 11 марта, в области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами на дорогах будет сильный гололед. Ветер юго-западного направления будет усиливаться с

пяти-десяти метров в секунду до 15 метров, поэтому вероятность низовых метелей пока сохраняется, отметили в миндортрансе Челябинской области.

Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными на трассе.

Информацию о состоянии региональных дорог можно узнавать по телефону диспетчерской службы миндортранса: +7351-237-88-92.