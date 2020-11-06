Дорожные подрядчики Челябинска пройдут тотальную проверку качества. Об этом сегодня, шестого ноября, в своем телеграм-канале сообщили активисты Общероссийского Народного фронта.

Представители ОНФ заявили, что результаты реализации в южноуральской столице национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» станут известны десятого ноября.

«На пяти объектах БКАД будут проведены вырубки на толщину асфальта, проверены состав смеси и водонасыщения, которые покажут, достиг ли Челябинск показателей, заложенных в нацпроекте. Вопрос находится на особом контроле ОНФ. Следующий вторник будет решающим», - подчеркнули в Народном фронте.

Активисты ОНФ напомнили, что в прошлом году выявили на объектах БКАД немало недочетов.

«Пора подводить итоги 2020-го: десятого ноября состоится большая итоговая проверка с участием представителей всех профильных ведомств и организаций, которую организует ОНФ», - рассказали общественники.

Так, для участия в проверке приглашены прокуратура Челябинской области, региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, ФКУ УПРДОР «Южный Урал», комитет дорожного хозяйства Челябинска, контрольно-счетная палата, главное контрольное управление, а также сами подрядчики, выполнявшие работы: ООО «ДорСтройГрупп», ООО «Нижавтодорстрой», ООО «УДС», ООО «Стромеханизация», ООО «Стройтех».