Dura lex sed lex: Управляющие компании Златоуста отказываются следовать букве закона

В Златоусте (Челябинская область) вопрос ответственности за обустройство контейнерных площадок стал яблоком раздора между администрацией и управляющими компаниями, которые считают, что оплачивать создание мест накопления твердых коммунальных отходов должна мэрия, а не они.

Тем временем, администрация Златоуста выиграла уже два процесса по данному делу – сначала суд первой, а потом и апелляционной инстанции встал на сторону исполнительной власти: платить за обустройство контейнерных площадок, согласно требованиям федерального законодательства, обязаны управляющие организации.

Понятно, что денежные средства на это требуются немалые, и «управляйкам» придется изрядно потратиться, но, как говорится, «dura lex sed lex» (закон суров, но это закон). Интересно, что ряд местных депутатов солидарен с управляющими компаниями. Почему? Причина проста и понятна: восемь из 25-ти депутатов аффилированы с управляющими компаниями (самыми крупными в городе; в их числе, например, «ЗлатСитиСервис» в районе машзавода). Среди несогласных с решениями судов - Геннадий Казо (депутат и по совместительству генеральный директор ООО «Управляющая компания Златоустовского городского округа»), Виктор Рощупкин – также депутат и плюс к этому учредитель и директор ООО «УКНД-Златоуст».

«Главное, что сам председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков аффилирован с управляющими компаниями, лоббирует их интересы. По слухам, все его ближайшее окружение, включая депутатов, помощников депутатов устроены в «управляйках». Представляете, как весело работается в таких условиях главе города?» - отметил собеседник агентства «Урал-пресс-информ», хорошо знакомый с реальным положением дел в муниципалитете.

До того, как к власти пришел Максим Пекарский, в Златоусте ситуация была иной – тогда коммунальные вопросы решались за счет средств городской казны. При Пекарском начался аудит всего городского хозяйства, включая сферу ЖКХ. На основании проводимого аудита администрация начала менять политику в городе, в том числе отстаивать свою позицию в вопросе ответственности за обустройство контейнерных площадок.

«Согласно федеральному законодательству муниципалитет не должен выполнять функции по созданию мест накопления ТКО, то есть мэрия, возлагая обязанности по организации контейнерных площадок на управляющие компании, действует строго в рамках закона. А депутаты городского собрания, значит, себя закону противопоставляют, требования суда, который закон олицетворяет, игнорируют. Получается, раз наши депутаты подняли волну, они априори ставят себя, свою личную выгоду выше федеральных законов и выше людей, жителей Златоуста, интересы которых должны отстаивать. Так недалеко и до отрицания конституционных норм дойти», - отметил собеседник агентства.

К счастью для Златоуста, не все управляющие компании «бодаются» с администрацией. Не хочет тратиться на организацию площадок примерно половина «управляек». Больше всех бастуют те, кто, по сведениям источника, приближен к Алексею Карюкову.

В мэрии Златоуста подтвердили, что противостояние администрации и управляющих компаний, интересы которых защищает часть депутатов местного собрания, действительно имеет место быть. Власти начали составлять протоколы и штрафовать УК, отказывающихся выполнять требования законодательства. Отсюда и всплеск недовольства.

«Проводя ревизию городского хозяйства, мы находим несоответствия как федеральным, так и местным нормам. Стараемся привести все в соответствие с требованиями законодательства. Конечно, встречаем большое, активное противодействие, но намерены и дальше защищать свою точку зрения», - заявили в администрации Златоустовского городского округа.

Прокомментировали в мэрии города и появившуюся в СМИ информацию, что про правление Максима Пекарского и его команду будут снимать сюжет – в негативном ключе – федералы.